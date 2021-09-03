Участнику штурма Конгресса США в меховой шапке с рогами грозит до 20 лет тюрьмы

ТАСС, 3 сентября. Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, которого запечатлели в ходе беспорядков в Конгрессе 6 января с копьем и в медвежьей шапке с рогами, может получить до 20 лет тюрьмы за участие в штурме Конгресса. Об этом в пятницу сообщил Минюст США.

"Джейкоб Энтони Чансли <...> сегодня признал себя виновным <...> в участии в преступлениях, связанных со вторжением в Капитолий 6 января, в результате чего было прервано заседание Конгресса США, в ходе которого утверждались и подсчитывались голоса избирателей на президентских выборах. Согласно закону, Чансли грозит до 20 лет тюрьмы с освобождением под надзор", - говорится в заявлении ведомства. Приговор вынесут 17 ноября.

Чансли задержали 9 января, в тот же день ему предъявили обвинения. С тех пор он находится под стражей.

Сторонники республиканца Дональда Трампа, который тогда был президентом США, 6 января попытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов. На них победил оппонент Трампа демократ Джо Байден. Во время беспорядков полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.