На предстоящей министерской встрече с участием США обсудят требования к талибам

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Одной из основных тем обсуждения на предстоящей на следующей неделе министерской встрече по Афганистану с участием США и ФРГ будут требования к радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), касающиеся соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом. Об этом заявил в пятницу на спецбрифинге и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.

"Я бы ожидал, что будут обсуждать многие из тем <...>, которые затрагивали <...> в последние пару недель, внимание будет сосредоточено на обязательствах "Талибана" и на том, что мы ожидаем от них в то время, когда они начинают предпринимать попытки руководить Афганистаном, - отметил он. - В первую очередь, я бы сказал, внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране".

США намерены позднее решать вопрос о том, контактировать ли с руководством талибов, принимая во внимание их шаги, заявили в Госдепе.

Блинкен в настоящее время не планирует встречаться в ходе визита в Доху с представителями движения "Талибан", отметили в ведомстве.