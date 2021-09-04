NBC: США опасаются, что около 100 эвакуированных афганцев связаны с террористами

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Американские власти опасаются, что по меньшей мере 100 эвакуированных афганцев могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу США. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, федеральные власти принимают все меры предосторожности с тем, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация. Так, из примерно 30 тыс. эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты уже около 10 тыс. человек.

По результатам этих проверок 100 человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Из них двое будут направлены в непризнанное Косово для повторного прохождения проверок.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.