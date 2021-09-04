WSJ: США разморозили финансирование программ гуманитарной помощи Афганистану

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. США возобновили финансирование программ по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По его данным, Агентство по международному развитию США (USAID) направило на эти цели порядка $260 млн, которые были выделены ранее и заморожены в связи с приходом к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Средства будут распределены между Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной организацией по миграции (МОМ) и другими гуманитарными организациями. Они пойдут на обеспечение афганцев продовольствием, лекарствами и другой помощью.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон намерен продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана, однако не будет привлекать к этому талибов. Как пояснил источник The Wall Street Journal, отношение представителей "Талибана" к иностранным сотрудникам и афганцам, распределяющим в стране гуманитарную помощь, будет одним из факторов, опираясь на которые американская администрация и союзники США будут выстраивать подход к новому правительству.

Соединенные Штаты 30 августа вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года.

После объявления Байдена о решении завершить операцию движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.