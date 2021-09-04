Представитель талибов призвал США не пытаться изменить их культурные устои

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) считают, что Соединенным Штатам не следует пытаться изменить культурные устои талибов. Такое заявление сделал в пятницу в эфире телеканала Fox News представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, женщины в Афганистане при новом правительстве не будут чувствовать себя ущемленными в правах. "У них не будет проблем с образованием и работой", - указал Шахин, отметив, что женщины должны будут при этом носить хиджаб. Призывы западных стран отказаться от этого требования Шахин назвал попытками "изменить культуру".

"Нам не следует стремиться к изменению культуры. Мы не пытаемся изменить вашу [американскую] культуру, а вы не должны менять нашу культуру, - указал Шахин. - Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы работать вместе в позитивном и конструктивном ключе, что отвечает интересам обеих сторон".

Как заявил ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон рассчитывает на то, что новые власти Афганистана выполнят взятые на себя обязательства. В частности, это касается "защиты базовых прав афганцев, в том числе женщин и меньшинств".

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.