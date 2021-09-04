Число пострадавших во время теракта в Окленде возросло до семи

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате теракта в супермаркете новозеландского Окленда, произошедшего в пятницу, выросло до семи человек, трое из них в критическом состоянии. Об этом в субботу сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

"Семь человек получили ранения, трое находятся в больнице в критическом состоянии. Остальные прошли курс лечения и сейчас выздоравливают дома", - сказала премьер-министр. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Также Ардерн рассказала, что напавший на людей в Окленде мужчина был освобожден из тюрьмы в июле текущего года после отбывания трехлетнего наказания за попытку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Тогда же за ним было установлено круглосуточное наблюдение, согласованное премьер-министром страны лично. "В конце июля мне предоставили информацию по этому делу, а 9 августа мы <…> обсудили варианты действий, чтобы снизить риск, который этот человек представлял для общества. Мы использовали все доступные инструменты для защиты от этого человека, все законные способы", - рассказала она.

По информации властей, 22-летний гражданин Шри-Ланки прибыл в Новую Зеландию в 2011 году и спустя пять лет попал в поле зрения новозеландской полиции из-за публикации экстремистских заявлений в Facebook. В 2018 году мужчину арестовали в международном аэропорту Окленда за попытку проникнуть на территорию Сирии, а позднее он, нарушив условия освобождения под залог, приобрел нож и напал на сотрудников исправительного учреждения.

Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (06:20 мск). Прибывшие на место стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь. Он умер на месте, шесть пострадавших были доставлены в больницу. Позднее Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.