CNN: в США считают, что террористы используют годовщину атак 11 сентября в целях вербовки

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Разведка США опасается, что террористические группировки могут использовать 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября 2001 года и последние события в Афганистане в целях пропаганды и вербовки новых членов. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на разведывательный бюллетень, подготовленный Федеральным бюро расследований, министерством внутренней безопасности и Национальным контртеррористическим центром США.

Как информирует CNN, в документе, датированном 1 сентября, утверждается, что в последнее время террористы из группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ) ссылались на теракты 11 сентября в своих пропагандистских сообщениях. Кроме того, они якобы также указывали на ситуацию в Афганистане в попытках завербовать новых членов и посеять экстремистские настроения в США.

По данным телекомпании, американская разведка сомневается в том, что экстремисты из числа населения США готовятся совершить какие-либо атаки, руководствуясь исключительно приближающейся годовщиной. При этом в ведомствах не исключают, что "стечение факторов", в том числе вывод войск США из Афганистана, может привести "к актам насилия".

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки погибли 2 977 человек.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.