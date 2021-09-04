Новая Зеландия ужесточит контртеррористическое законодательство до конца сентября

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Парламент Новой Зеландии примет закон, в соответствии с которым планирование и подготовка теракта станет уголовным преступлением, до конца сентября. С таким заявлением выступила в субботу премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По словам главы правительства, законопроект, ужесточающий ответственность за преступления, связанные с терроризмом, будет принят новозеландским парламентом в ближайшее время. "Как только парламент возобновит работу (парламент Новой Зеландии ушел на двухнедельные каникулы из-за карантина в Веллингтоне - прим. ТАСС), мы завершим этот процесс. Не позднее конца этого месяца", - сказала Ардерн, подчеркнув, что новое законодательство в числе прочего криминализует планирование и подготовку к теракту.

Ранее сообщалось, что в рамках ужесточения контртеррористического законодательства страны будет расширен перечень действий, квалифицируемых как "террористический акт" и введены понятия преступной подготовки и планирования теракта. Также в число уголовно наказуемых деяний будут включены международные поездки, предпринимаемые для осуществления террористической деятельности, и боевая подготовка, в том числе сбор оружия при планировании или подготовке теракта. Кроме того, будет ужесточено наказание за финансирование терроризма, а состав таких преступлений расширен за счет включения в него различных форм материальной поддержки.

Заявление новозеландского премьер-министра было сделано на фоне реакции правительства страны на террористическое нападение, произошедшее в крупнейшем городе страны Окленде, в ходе которого пострадали семь человек. Полиция Новой Зеландии сообщила о вооруженном нападении в пятницу, 3 сентября около 15:20 по местному времени (06:20 мск). Прибывшие на место стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, застрелив его. Позднее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.