Премьер Новой Зеландии заявила, что не назовет имя террориста

СИДНЕЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась назвать имя напавшего на людей в Окленде, сказав, что он не достоин этого. С таким заявлением глава правительства выступила в субботу в ходе онлайн-брифинга для журналистов в Веллингтоне.

"Ни один террорист, будь он живым или умершим, не заслуживает того, чтобы его имя было названо. Это наказание за их позорные деяния", - заявила Ардерн, отметив, что не собирается произносить имя нападавшего "несмотря ни на что".

Ранее Ардерн также отказалась называть по имени австралийца Брентона Тарранта, напавшего на мечети в Крайстчерче в марте 2019 года. Ни разу не произнесшая имя Тарранта премьер заявила тогда, что "он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании".

Вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда произошло в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (06:20 мск). Прибывшие стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, застрелив его на месте. Семь пострадавших в результате нападения были доставлены в больницу, трое в критическом состоянии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.

Теракт в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошел 15 марта 2019 года. В результате атак погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Совершивший нападение австралиец Брентон Таррант был задержан новозеландской полицией сразу после нападений и в августе 2020 года приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.