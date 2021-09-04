Представитель талибов Станикзай встретился с дипломатами Пакистана и ФРГ в Катаре

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Представитель радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай провел в последние два дня встречи с иностранными дипломатами в Катаре. Как сообщил на своей странице в Twitter представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, Станикзай встретился с послом Пакистана и представителем Германии, обсудив вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.

"Заместитель директора политического управления Шер М. Аббас Станикзай и его делегация встретились с послом Пакистана в Катаре. Обе стороны обсудили сложившуюся в Афганистане ситуацию, гуманитарную помощь, двусторонние отношения, основанные на взаимной заинтересованности и уважении", - написал в субботу Шахин. По его словам, стороны обсудили проблемы передвижения людей через пропускные пункты на границе двух стран.

"Шер М. Аббас Станикзай, заместитель директора политического управления, и сопровождающая его делегация встретились с представителем Германии по Афганистану Маркусом Потцелем. Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, возобновление работы аэропорта и вопросы, связанные с экономическим развитием и гуманитарной помощью. Делегация Германии подчеркнула необходимость увеличения и продолжения оказания гуманитарной помощи Афганистану, что было высоко оценено делегацией политического управления", - указывается в сообщении Шахина.

Потцель подтвердил факт встречи на своей странице в "Твиттере". "Вчера у меня была еще одна конструктивная встреча с директором Станикзаем в Дохе. Мы говорили о срочной необходимости формирования инклюзивного правительства и предпосылках для будущего сотрудничества между Германией и Афганистаном", - написал он.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.