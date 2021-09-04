"Талибан" заявил, что контролирует уже четыре района в провинции Панджшер

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует уже четыре района в не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Об этом написал в субботу на своей странице в Twitter представитель радикалов Билал Карими.

"По поступающей информации, захвачен самый стратегически важный район Панджшера - Хиндж. Помимо него, взят близкий к столице региона район Аннаба. <...> Под нашим контролем также находятся районы Шотол и Парьян. <...> Таким образом, остается важный [район] Абшар. Наши бойцы продвигаются к центру провинции", - указал он.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе сообщил, что силы национального сопротивления опровергают распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить Панджшер.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.