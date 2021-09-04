Посольство Украины в Польше направило ноту из-за смерти украинца во Вроцлаве

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украина направила Польше ноту из-за смерти украинца после задержания полицейскими. Об этом в субботу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - написал он в Twitter.

Ранее посол сообщал, что Киев будет просить о беспристрастном и быстром следствии, а также привлечении причастных лиц к ответственности.

По данным СМИ, 30 июля во Вроцлаве 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель. Подробности, связанные с его смертью, СМИ сообщили позже. По их данным, полицейские применили к мужчине неадекватную физическую силу, из-за чего он погиб. После смерти украинца и огласки деталей дела в польских СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали мужчину, двух из них уволили со службы.

Польская пресса со ссылкой на местную полицию, в частности, писала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Gazeta Wyborcza, получившая видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие. По данным издания, его били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. На кадрах видно, как мужчина вошел в комнату с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, мужчина пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек - правоохранители и сотрудники вытрезвителя. В течение получаса, сообщило издание, они, привязав украинца к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Это продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные меры были безуспешными.

Официально причина смерти украинца до сих пор не установлена, его похоронили на родине в середине августа. По данным издания, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной смерти стало насильственное удушение. Расследование смерти украинца ведет районная прокуратура Свидницы, чтобы избежать обвинений в предвзятости.