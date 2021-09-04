СМИ: талибы в Кабуле использовали слезоточивый газ против протестующих женщин

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Группа женщин попыталась провести в субботу в Кабуле акцию протеста против ущемления их прав радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), но была остановлена слезоточивым газом. Как сообщает местный телеканал Tolo News, женщины пытались пройти к президентскому дворцу, когда талибы использовали против них газ.

Факт выступления женщин в Кабуле подтвердил и ресурс AfghanUrdu - страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана".

"Марши к президентскому дворцу были запрещены. Согласно источникам талибов, это умышленная попытка создать проблемы. Под прикрытием этого некоторые люди хотят искать убежища в США или Европе. Они даже не представляют 0,1% Афганистана", - заявил этот проталибский ресурс.

Женщины в Кабуле уже не первый раз пытаются провести акцию протеста, требуя защиты своих прав и представительства в новом афганском правительстве. В пятницу афганки также пытались организовать протест, призывая талибов утвердить их право на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана. Ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. Они, по его словам, смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но в качестве помощниц.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.