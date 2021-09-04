СМИ: глава межведомственной разведки Пакистана встречается с талибами в Кабуле

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава межведомственной пакистанской разведки (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал Фаиз Хамид прибыл в субботу Кабул во главе делегации официальных лиц. Об этом сообщила газета Times of India.

По информации издания, директор главной пакистанской спецслужбы прибыл в Кабул по приглашению руководства радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Приезд Хамида предшествует объявлению талибами состава нового правительства Афганистана, уточнила газета.

Ресурс AfghanUrdu (страница в Twitter на языке урду, которая позиционирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана") сообщает, что Хамид пообещал в Кабуле способствовать миру в регионе. "Приоритетом для Пакистана всегда был мир в Афганистане, и мы будем работать во имя мира в этом регионе", - цитирует ресурс слова генерала.

По данным AfghanUrdu, в программе визита Хамида значится встреча с руководством талибов, он также намерен встретиться с послами Катара, России и Турции.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.