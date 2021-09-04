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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы запретили женщинам находиться на территории промышленной зоны в Герате

Десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников ранее провели массовую демонстрацию в Герате

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило женщинам входить на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны. Об этом сообщает в субботу местное агентство Pajhwok.

Промышленная зона в провинции Герат была создана в начале 2000 годов в уезде Гузара. Она считается одним из главных производственных центров в Афганистане, на территории которой расположено около 300 различных предприятий. Здесь производится множество продуктов, включая тесто, сок, мороженое, печенье, торты и безалкогольные напитки.

В четверг десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели массовую демонстрацию в городе Герат - административном центре одноименной провинции. Ее участники потребовали сохранить социальные завоевания афганцев, которых они добились при прежнем правительстве.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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