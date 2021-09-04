Линию разграничения между ДНР и Украиной пересекли за сутки 600 человек

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. 600 человек 3 сентября пересекли по гуманитарному коридору линию разграничения между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной, сообщило в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

"361 человек в пятницу прибыл в Донецк с подконтрольной Киеву территории через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое - Еленовка", - говорится в сообщении. На территорию ДНР также допущено 56 транспортных средств. В обратном направлении проследовали 239 человек и 41 транспортное средство.

Для выезда из ДНР требуется украинская прописка, а для въезда нужно получить разрешение Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, напоминает агентство.

На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют четыре пропускных пункта. В связи с распространением коронавируса сейчас действует один - "Новотроицкое - Еленовка". Там организован гуманитарный коридор. Он работает по понедельникам и пятницам. Ранее сообщалось, что 17 и 24 сентября по техническим причинам пропуск через КПВВ "Новотроицкое - Еленовка" будет закрыт.