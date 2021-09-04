В Париже начался протест против обязательных санитарных пропусков

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса восьмую субботу подряд вышли на акции протеста в городах Франции. В Париже, как передает корреспондент ТАСС с места событий, несколько сотен участников одной из пяти запланированных демонстраций собрались в районе башни Монпарнас.

Организатором манифестации выступило движение "желтых жилетов". Они маршируют с плакатами с лозунгами "Санитарный пропуск - ущемление наших прав" и "Обязательной вакцинации - нет!" Периодически протестующие скандируют. Их колонна выдвигается в сторону столичной площади Бастилии.

Значительные силы полиции сосредоточены по маршруту марша. Вдоль бульвара Монпарнас стоят около двух десятков служебных автобусов и машина, оборудованная водометами.

Еще одна акция протеста организована лидером партии "Патриоты" и кандидатом на выборах президента Франции в 2022 году Флорианом Филиппо. Его сторонники планируют маршем пройти от Марсового поля к площади Жака Рюэффа. Филиппо в Twitter призвал к "большей мобилизации ради справедливой борьбы за республиканские ценности".

В субботу во Франции планируется более 200 акций протеста. Они организуются в том числе в столице, Монпелье, Страсбурге, Ницце, Нанте, Бресте и Тулоне. По оценке МВД, в них примут участие около 170 тыс. человек.

По санитарному пропуску

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зарегистрировано 13,5 тыс. случаев COVID-19, а всего с начала пандемии выявлено более 6,7 млн случаев инфицирования. От последствий заражения умерли более 114 тыс. человек. Около 34 млн человек прошли полный курс вакцинации. Вакцина от COVID-19 доступна всем французам, начиная с 12 лет.