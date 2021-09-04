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Международные армейские игры

Индонезия может в 2022 году впервые принять участие в международных играх "АрМИ"

В 2021 году делегация страны присутствует на играх в качестве наблюдателя

АЛАБИНО /Московская область/, 4 сентября. Индонезия может впервые принять участие в международных играх "АрМИ" в 2022 году, заявил заместитель министра обороны страны генерал-майор Родон Педрасон.

"В этом году мы присутствуем здесь в качестве наблюдателей. Но очень большая вероятность того, что в следующем году мы присоединимся к участию в "АрМИ", - сказал он во время финального заезда "Танкового биатлона".

По его словам, среди конкурсов индонезийцев интересуют танковые соревнования, стрельбы из стрелкового оружия, в частности, снайперов.

"Уверен, что благодаря таким мероприятиям наше сотрудничество с Россией будет становиться с годами только крепче", - добавил Педрасон.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Теги
ИндонезияМеждународные армейские игры
Международные армейские игры
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