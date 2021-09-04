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Экс-министр экономики Франции будет бороться за пост президента в 2022 году

Арно Монтебур отметил, что перед ним стоит задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем страны

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший французский министр экономики Арно Монтебур объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут во Франции весной 2022 года. Такое заявление он сделал в субботу на встрече со своими сторонниками в мэрии города Кламси на юго-западе страны.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента республики", - сказал 58-летний политик и предприниматель. "Перед нами стоит неотложная задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем Франции", - считает кандидат, бывший предшественником действующего президента страны Эмманюэля Макрона на посту министра экономики.

Монтебур, таким образом, присоединился к уже достаточно длинному списку претендентов на Елисейский дворец. Ранее о намерении баллотироваться на выборах президента Франции объявили лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, глава регионального совета О-де-Франс (север страны) Ксавье Бертран и руководитель столичного региона Иль-де-Франс, бывший министр Валери Пекресс, бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

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