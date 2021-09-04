Глава генштаба ВС Монголии заявил, что АрМИ улучшают доверие между странами-участницами

АЛАБИНО /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) не только влияют на качество боевой подготовки войск, но и улучшают доверие между странами, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Монголии генерал-лейтенант Довчинсурэнгийн Ганзориг.

"АрМИ - это очень впечатляющие, интригующие, большого мирового уровня соревнования военнослужащих стран-участниц. Это не только влияет на качество боевой подготовки, но на улучшение доверия между странами-участницами в этом очень быстро меняющемся мире. Я имею в виду мировую обстановку", - сказал он.

По его словам, доверие - это самое лучшее и самое основное для стран. "Надеюсь, что эти игры будут способствовать миру. Самое главное - это участие", - добавил Ганзориг.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.