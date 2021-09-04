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Международные армейские игры

В Минобороны Катара заявили, что АрМИ способствуют повышению боеспособности военнослужащих

Игры проводятся на высочайшем уровне, отметил председатель военной учебной дирекции ведомства Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад

АЛАБИНО /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих, заявил председатель военной учебной дирекции Минобороны Катара бригадный генерал Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад.

"АрМИ проводятся на высочайшем уровне. Катар планирует и дальше в них участвовать, потому что конкурсы способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих", - сказал он на играх.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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КатарРоссияМеждународные армейские игры
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