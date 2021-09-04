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Смена власти в Афганистане

СМИ: талибы захватили район Аннаба в Панджшере

Боевые действия велись в районе здания дворца губернатора провинции, отмечает агентство Ashwaka

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили расположенный в центре провинции Панджшер район Аннаба. Об этом сообщило в субботу афганское агентство Ashwaka.

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Также отмечается, что боевые действия в субботу велись в районе здания дворца губернатора провинции.

Ранее представитель радикалов Билал Карими проинформировал в Twitter о том, что "Талибан" контролирует уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" сообщило, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе указал, что силы национального сопротивления опровергают данную информацию.

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