СМИ: талибы захватили район Аннаба в Панджшере

ТЕГЕРАН, 4 сентября. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили расположенный в центре провинции Панджшер район Аннаба. Об этом сообщило в субботу афганское агентство Ashwaka .

Также отмечается, что боевые действия в субботу велись в районе здания дворца губернатора провинции.

Ранее представитель радикалов Билал Карими проинформировал в Twitter о том, что "Талибан" контролирует уже четыре района в Панджшере, а именно Хиндж, Аннаба, Шотол и Парьян.

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" сообщило, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе указал, что силы национального сопротивления опровергают данную информацию.