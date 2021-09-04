Саудовские силы ПВО уничтожили три заминированных беспилотника хуситов

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили в субботу три заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

По ее данным, мишенями всех БПЛА были объекты на территории королевства. В альянсе вновь подчеркнули, что "продолжают принимать жесткие меры для защиты мирных жителей от заминированных беспилотников хуситов".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главными целями которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.

31 августа коалиция проинформировала о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, который был сбит над аэропортом расположенного на юге королевства города Абха. В результате падению на землю обломков летательного аппарата пострадали восемь человек, а также был поврежден гражданский лайнер. В тот же день силы альянса уничтожили в столице Йемена Сане позиции хуситов, с которых они атаковали воздушную гавань, заявив о ликвидации отвечавшей за пуски группы мятежников.