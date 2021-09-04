СМИ: украинские пограничники не пускают в страну из РФ автомобили с номерами Приднестровья

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Приднестровские автомобилисты не могут пересечь украинскую границу, возвращаясь домой из России на своих машинах, так как Украина с 1 сентября закрыла въезд на свою территорию для транспорта с номерными знаками непризнанной республики. Как сообщает в субботу телеканал "Первый Приднестровский", они вынуждены оставлять свои автомобили и добираться другим транспортом.

Телеканал связался с пострадавшими. "Подъехали к границе уже 2 сентября в час ночи. Дальше проезд мне запретили. Пограничник вышел и сказал: "С такими номерами дальше вы продолжать движение не будете", - поделился Иван.

По словам автомобилиста, после долгих разбирательств на границе он был вынужден оставить свою машину у родственников в России и вернуться домой на рейсовом автобусе. Как информирует телеканал, таких случаев много.

Как сообщил ТАСС в субботу глава пресс-службы МИД непризнанного Приднестровья Павел Гальцев, на данный момент ведомство прорабатывает возможность оказания помощи этим людям. Он призвал оказавшихся в подобной ситуации обращаться в МИД.

По данным телеканала "Первый Приднестровский", сегодня заблокированными оказались не только частные автомобилисты, но и коммерческий транспорт. Автобусные маршруты сейчас могут обслуживать только иностранные перевозчики.

История вопроса

Молдавия и Приднестровье ведут переговоры о перерегистрации транспорта не один год. В 2018 году при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы были согласованы специальные нейтральные номера, однако на сегодняшний день их получили примерно 5% автомобилистов с левого берега Днестра. Процесс продвигался медленно из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. В частности, от приднестровских автомобилистов стали требовать оформление молдавских водительских прав, что значительно снизило количество желающих начинать процесс переоформления документов.

Чтобы ускорить регистрацию, Молдавия и Украина еще 1 января 2020 года решили запретить таким автомобилям выезжать за рубеж. Тогда власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду" и пригрозили в ответ ввести ограничения для автомобилей с молдавскими номерами. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после и до 1 сентября. В конце августа власти Молдавии еще раз попросили продлить действующий режим до 10 января 2022 года.

Власти Приднестровья считают, что действия Киева нарушают принципы переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, на которых Украина вместе с ОБСЕ и Россией выступают гарантами и посредниками. Там отмечают, что запрет повлечет за собой гуманитарные и социально-экономические издержки для жителей Приднестровья и эскалацию региональной напряженности. Как заявил ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, Тирасполь не будет прибегать к ответным мерам и призвал сесть за стол переговоров. Власти Приднестровья также обратились за помощью к участникам переговорного формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

МИД РФ призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры, в частности Европейский союз, давать адекватную оценку происходящему не спешат.