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Верховный суд Сальвадора разрешил президенту избираться на второй срок подряд

Срок полномочий Найиба Букеле истечет в 2024 году

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Конституционное отделение Верховного суда (ВС) Сальвадора постановило, что президент страны может избираться на второй срок подряд. Об этом сообщила в ночь на субботу на своем сайте газета La Prensa Gráfica.

Таким образом, действующий глава государства Найиб Букеле первым получит возможность вновь претендовать на высшую должность республики, когда в 2024 году истечет срок его полномочий. Газета отмечает, что решение было принято судьями, которых 1 мая назначил парламент, где большинство мест принадлежит сторонникам главы государства.

Члены ВС сочли ошибочными ограничения на переизбрание, установленные в конституции, отметив, что они "не учитывают, что разрешение президенту выдвигать свою кандидатуру, чтобы участвовать в выборах главы государства снова, де-факто не подразумевает того, что он будет избран, оно лишь подразумевает, что народ будет иметь в числе вариантов человека, который в настоящее время занимает пост президента".

Букеле, победивший на выборах 3 февраля 2019 года, вступил в должность президента 1 июня того же года. Родившийся в 1981 году политик стал самым молодым главой государства в новейшей истории Сальвадора.

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