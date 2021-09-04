Премьер Ливии распорядился провести расследование стычек в Триполи и наказать виновных

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба распорядился в субботу провести расследование произошедших накануне вооруженных столкновений в Триполи, чтобы установить и наказать виновных. Об этом сообщает телеканал Libya Al Ahrar TV.

Соответствующее указание руководитель кабмина, исполняющий также обязанности министра обороны, дал во время созванного им специального совещания с главой МВД и командующими военными округами. "Подобные действия недопустимы, а те, кто спровоцировал их, должны быть наказаны", - сказал премьер. С целью установления всех обстоятельств произошедшего он поручил начальнику Генштаба сформировать следственную комиссию, которой отведена неделя на то, чтобы предоставить подробный отчет.

Стычки между вооруженными группировками вспыхнули после полуночи в пятницу в районе Салах-эд-Дин на юге ливийской столицы. Как сообщалось, участие в них принимали бойцы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности под командованием Абдельгани аль-Кикли, сформированного еще во времена прежнего Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, а также отряды 444-й бригады, входящей в состав войск столичного военного округа и связанной с Президентским советом. Бои, в которых применялось тяжелое вооружение, начались после того, как силы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности пошли штурмом на штаб бригады в лагере "Ат-Текбали". Точных данных о потерях с обеих сторон не поступало. Между тем, как сообщали в командовании 444-й бригады, в перестрелках погиб один из ее офицеров.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС Сарраджа в Триполи, а также пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера ПНЕ Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране и подготовки президентских и парламентских выборов 24 декабря.