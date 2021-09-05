США направили в Египет на совместные учения "Яркая звезда" 600 военнослужащих

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Около 600 американских военнослужащих примут участие в походящих в Египте со 2 по 17 сентября совместных военных учениях под кодовым названием "Яркая звезда - 2021" (Bright Star 2021). Об этом сообщило в субботу Центральное командование Вооруженных сил (СЕНТКОМ) Соединенных Штатов.

"Они стали продолжением успешных учений "Яркая звезда - 2018", и в этом году в них участвуют около 600 военнослужащих США", - указывается в сообщении. В нем также подчеркивается, что маневры "основаны на отношениях стратегической безопасности между США и Египтом, играющих ведущую роль в региональной безопасности и усилиях по борьбе с распространением экстремизма и терроризма".

Как отмечает египетский информационный портал "Сада аль-Баляд", изначально нынешние учения планировалось провести год назад, однако они были отложены из-за пандемии коронавируса. По заявлению ВС Египта, в этом году в многонациональных учениях на крупнейшей в регионе военной базе имени Мухаммеда Нагиба к западу от города Александрия принимает участие 21 страна.

История учений

Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году и до 2009 года традиционно проходили раз в два года, считались крупнейшими на Ближнем Востоке, а участие в них принимали контингенты и наблюдатели из ряда других государств. В 2011 году было решено не проводить их из-за политической нестабильности в Египте после ухода с поста экс-президента Хосни Мубарака на волне народных выступлений во время "революции 25 января". В 2013 году занимавший в то время пост президента США Барак Обама заявил, что Вашингтон принял решение отменить маневры из-за эскалации насилия в арабской стране вслед за свержением ставленника исламистов Мухаммеда Мурси.

Они возобновились в сентябре 2017 года после восьмилетнего перерыва с участием мотострелковых частей сухопутных войск двух стран, а также ВМС и ВВС Египта. Тогда в маневрах было задействовано относительно небольшое число военнослужащих США - около 200 человек. В 2009 году их численность достигла порядка около 1,3 тыс. солдат.

В 2018 году эти учения стали крупнейшими за всю их историю, когда участие в них приняли также подразделения сухопутных войск, ВМС и ВВС Великобритании, Греции, Иордании, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции. В качестве наблюдателей были приглашены представители 16 государств, а США отправили тогда на маневры 800 военнослужащих.