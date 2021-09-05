СМИ: в Ираке жертвами боевиков ИГ стали семь полицейских

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в воскресенье новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, экстремисты напали на силовиков в одной из деревень в провинции Киркук к северу от Багдада. Несколько полицейских получили ранения, однако их точное число пока не известно.

Согласно информации представителей правоохранительных органов, стычки с радикалами продолжаются до сих пор. Направленные туда подкрепления пока не могут пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему заминированы.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.