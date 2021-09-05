Генсек НАТО считает, что РФ и КНР должны противодействовать терроризму в Афганистане

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph, опубликованном в субботу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах", - сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). По его словам, альянс "открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.

Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившие талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния "Талибану", коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат. При этом Столтенберг добавил, что "разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам", с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.

"Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с "Талибаном", о том, что руководство "Талибана" осуществляло деятельность в Пакистане, - добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. - Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что "Талибан" мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США весной объявили о намерении вывести свои силы из страны. 15 августа президент Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.