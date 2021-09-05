Столтенберг: создание ЕС собственных вооруженных сил может разобщить Европу и НАТО

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Создание Евросоюзом общих вооруженных сил может разобщить Европу и ослабить НАТО. Об этом в интервью газете Sunday Telegraph, опубликованном в субботу вечером на сайте издания, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу, - отметил Столтенберг. - Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС".

Генсек организации, ранее занимавший пост премьер-министра Норвегии, подчеркнул, что не входящие в ЕС европейские государства (Великобритания, Исландия и Норвегия), а также США, Канада и Турция играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности.

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения [по созданию сил ЕС] с НАТО не обсуждались, мы не ознакомлены с какими-либо деталями", - добавил он.

Как ранее подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на неформальной встрече министров обороны ЕС, состоявшейся в Любляне 2 сентября, обсуждалась концепция новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза. По его словам, первые практические решения будут приняты в октябре-ноябре в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Утверждение этой стратегии, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должно произойти в марте 2022 года. Он подчеркнул, что речь идет о группировке численностью около 5 тыс. человек.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, Боррель признал, что предыдущий проект создания общих вооруженных сил ЕС (так называемых европейских боевых групп), который был объявлен завершенным в 2007 году, не был никогда применен на практике. Для своих гуманитарных миссий ЕС каждый раз создает отдельный смешанный военный контингент, тогда как, по словам Борреля, сообщество нуждается в постоянной, хорошо слаженной общей оперативной группировке. В качестве примера миссии, в которой подобные силы могли бы быть применены, он назвал операцию по обеспечению контроля над аэропортом Кабула. По его словам, если бы у ЕС уже были силы быстрого реагирования предлагаемой численности, их было бы достаточно, чтобы самостоятельно удерживать этот аэропорт и продолжать эвакуацию после ухода из страны американских военных.