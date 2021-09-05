Племянница Трампа утверждает, что он придает большое значение мнению Путина

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Племянница бывшего президента США Дональда Трампа Мэри выступила с утверждением, что ее дядя придает большее значение мнению российского лидера Владимира Путина, чем ряда западных политиков.

"Он [Трамп] считает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть. В его сознании он всегда находится в центре вселенной, - сказала племянница экс-президента в интервью порталу Business Insider, выдержки из которого были опубликованы в субботу. - <...> Для него имеет значение только то, что он считает силой".

По ее мнению, Трамп не впечатлен президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель и придает "большее значение мнению" Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В июле прошлого года племянница экс-президента США, имеющая докторскую степень по клинической психологии, издала книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В своей работе она утверждает, что Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В основу книги также положена беседа со старшей сестрой бывшего американского лидера. Политик назвал произведение своей племянницы лживым и ужасным.