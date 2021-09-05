Al Jazeera: армия Сирии нанесла удар по позициям боевиков возле города Дераа-эль-Балад

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия нанесла в ночь на воскресенье удар по позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Дераа-эль-Балад на юге страны. Об этом со ссылкой на местные источники сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, при обстреле использовались артиллерия и ракеты класса "земля - земля". Сведений о потерях боевиков нет.

Сирийские военные ранее открыли проходы для вывода из Дераа-эль-Балада бойцов оппозиции, отказавшихся сложить оружие и сдаться властям. Как проинформировал телеканал Al Hadath, они должны были в субботу направиться вместе с семьями на предоставленных властями автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных формирований.

Группа непримиримых оппозиционеров срывала выполнение достигнутого 14 августа при содействии российских военных соглашения о локальном примирении. В пятницу в результате обстрела кварталов, находящихся под защитой армии, погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения.

В июле после серии вооруженных провокаций со стороны радикалов командование ВС Сирии направило на юг воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали районы, оставшиеся под контролем оппозиции. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями преступников, нападавших на армейские блокпосты. 31 августа часть боевиков приняла условия капитуляции, приступив к сдаче оружия.

Дераа-эль-Балад является административным центром провинции Дераа. В этом городе, расположенном в 110 км к югу от Дамаска, в 2011 году начались антиправительственные выступления, переросшие в вооруженный конфликт между оппозиционными группировками и сирийской армией.