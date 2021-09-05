СМИ: в Гонконге альянс в поддержку демократии отказался сотрудничать с полицией

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /ТАСС/. Оппозиционный "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" отказался сотрудничать с полицией и отвечать на ее запросы. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RTHK.

Вместе с тем руководство организации сообщило о планах провести 25 сентября совещание, на повестку которого будет вынесен вопрос о ее самороспуске. Полицейское спецподразделение, занимающееся вопросами национальной безопасности, ведет расследование деятельности альянса. Он подозревается в сотрудничестве с внешними силами.

25 августа руководящие члены организации получили письма с предписанием предоставить правоохранительным органам в течение двух недель информацию, касающуюся ее участников, каналов финансирования и связей за рубежом. Однако представители движения заявили о решении отказаться от такого сотрудничества, несмотря на угрозу преследования.

Данная организация, учрежденная еще в 1989 году, ежегодно 4 июня созывала массовые акции в память о жертвах событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Эти мероприятия в парке Виктория собирали десятки тысяч людей, однако в последние два года они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж. Ряд организаций, поддерживавших протестное движение, объявили о самороспуске.