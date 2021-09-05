СМИ: патриарх Сербский прибыл в Цетине на интронизацию митрополита на вертолете

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Патриарх Сербский Порфирий на вертолете прибыл в заблокированный националистами город Цетине на интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщила в воскресенье газета Večernje novosti.

Сообщается, что вместе с настоятелем Сербской православной церкви (СПЦ) на вертолете в Цетине прибыл и избранный митрополит Иоанникий. По прилете их встретили представители духовенства. Церемония интронизации должна пройти в Цетинском монастыре.

Черногорские СМИ сообщают, что патриарх Порфирий, избранный митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и многочисленное духовенство ранее выехали из Подгорицы в Цетине для проведения интронизации, однако вернулись, так как дорога оказалась заблокированной. Сообщается, что спецназ полиции Черногории расчищает подъезды к городу.

В Черногории резко обострилась обстановка в связи с намеченной на воскресенье интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. В город Цетине стягиваются члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координирует процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Совбез Черногории заявил в пятницу об усилении координации разведслужб и органов безопасности перед интронизацией. Офис ООН в Черногории выразил обеспокоенность обострением ситуации в республике. В свою очередь СПЦ в преддверии интронизации призвала верующих к сохранению "братской любви".