СМИ: четыре человека пострадали в столкновениях националистов с полицией в Черногории

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили легкие травмы в ходе столкновений черногорских националистов с полицией в исторической столице страны городе Цетине, где проходит интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщило в воскресенье Национальное телевидение Черногории.

По данным телеканала, госпитализация пострадавшим не потребовалась, они отправлены на домашнее лечение.

Спецназу полиции удалось разблокировать подъезды к Цетине, кроме одной дороги, на которой националисты подожгли баррикаду из автомобильных покрышек.

Тем временем настоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий и избранный митрополит Иоанникий прибыли в заблокированный Цетине на вертолете, поле чего началась церемония интронизации.