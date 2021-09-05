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СМИ: четыре человека пострадали в столкновениях националистов с полицией в Черногории

По данным Национального телевидения Черногории, госпитализация им не потребовалась
© EPA-EFE/BORIS PEJOVIC, архив

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека получили легкие травмы в ходе столкновений черногорских националистов с полицией в исторической столице страны городе Цетине, где проходит интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Об этом сообщило в воскресенье Национальное телевидение Черногории.

По данным телеканала, госпитализация пострадавшим не потребовалась, они отправлены на домашнее лечение.

Спецназу полиции удалось разблокировать подъезды к Цетине, кроме одной дороги, на которой националисты подожгли баррикаду из автомобильных покрышек.

Тем временем настоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий и избранный митрополит Иоанникий прибыли в заблокированный Цетине на вертолете, поле чего началась церемония интронизации.

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