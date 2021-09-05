На встрече министров здравоохранения G20 в Риме готовится "Римский договор" о вакцинации

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Документ об обязательстве способствовать вакцинации от коронавируса во всем мире будет подписан на встрече министров здравоохранения стран Группы двадцати (G20), которая начинается в воскресенье в итальянской столице. Об этом рассказал в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью хозяин встречи министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Мы намерены подписать "Римский пакт" для обеспечения вакцинации во всем мире", - сообщил министр. Он уточнил, что "наиболее богатые и благополучные государства берут на себя ответственность за расширение кампании вакцинации на все страны". "Никто не может спастись [от пандемии] в одиночку, и вакцины - наше общее оружие", - добавил министр.

Он сказал, что склонен полагаться на прогнозы американского иммунолога Энтони Фаучи, который считает, что пандемия закончится в 2023 году. "Но все зависит от хода вакцинации в мире, поэтому наша встреча "двадцатки" так важна", - сказал Сперанца.

Встреча будет главным образом посвящена теме пандемии. Одна из сессий затронет вопросы воздействия и последствий пандемии, в том числе в свете достижения Целей устойчивого развития до 2030 года. На второй сессии обсудят вопросы предотвращения пандемий и превентивных мер. На третьей сессии участники обсудят пути сдерживания пандемии путем эффективного применения вакцин и других инновационных разработок. Помимо министров и высокопоставленных представителей "двадцатки" во встрече, которая пройдет в залах Капитолийских музеев, примут участие представители ведущих профильных организаций, начиная со Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мае в Риме проходил Глобальный саммит по здравоохранению, организованный совместно с ЕС. По его итогам была принята Римская декларация, утверждающая основные принципы борьбы с пандемиями и их недопущения.