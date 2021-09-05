Талибы заявили, что хотят дипломатических отношений с Германией

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое пришло к власти в Афганистане, хочет установить дипломатические отношения с ФРГ. Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид в опубликованной в воскресенье статье в газете Welt am Sonntag .

"Мы хотим прочных и официальных дипломатических отношений с Германией", - сказал он. По его словам, талибы также хотели бы получить от ФРГ, как и от других стран, финансовую поддержку и гуманитарную помощь, а также хотели бы сотрудничать по вопросам здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Германия закрыла посольство в Кабуле почти сразу после прихода талибов к власти. Однако и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава МИД Хайко Маас не исключали, что в будущем у Германии будет представительство в Афганистане, но это зависит от условий. Меркель при этом говорила, что открытие такого представительства не будет означать дипломатического признания.

Берлин в последние недели вел переговоры с талибами в Дохе. Германию на них представлял спецпредставитель кабмина по Афганистану Маркус Потцель. Предметом диалога были условия эвакуации.