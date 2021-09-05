Жители Японии считают бывшего главу МИД Коно наиболее подходящим кандидатом в премьеры

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Жители Японии считают, что бывший глава МИД и министерства обороны Таро Коно, занимающий сейчас должность министра, ответственного за проведение в стране вакцинации от коронавируса, является самым подходящим кандидатом в следующие премьер-министры. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного главным информационным агентством страны Киодо.

Так, по данным опроса, 31,9% опрошенных назвали Коно самым подходящим кандидатом на роль будущего премьера. Вторым в списке с 26,6% голосов идет бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба, а замыкает тройку бывший глава МИД Фумио Кисида.

Больше половины респондентов поддержали решение премьер-министра Ёсихидэ Суги отказаться от участия в выборах нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и уйти в отставку с поста премьера - "само собой разумеющимся" такое решение назвали 56,7% респондентов. В то же время 35,3% участников опроса выразили мнение, что Суге не следовало так поступать.

Большинство (56,3%) опрошенных также признались, что не могут положительно оценить политику правительства Суги в области борьбы с коронавирусом, тогда как 40,4% респондентов положительно оценили действия властей на этом фронте.

Примечательно, что подавляющее большинство опрошенных (69,8%) положительно оценило тот факт, что в стране, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, все-таки прошли Паралимпийские игры, которые закрываются в это воскресенье. В то же время негативно решение о проведении соревнований оценили 26,3% опрошенных. 67,1% респондентов также отметили, что благодаря Паралимпиаде они станут с большим пониманием относиться к трудностям, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни.

Предстоящие выборы

Действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Срок премьерских полномочий Суги истекает в конце сентября, когда в партии должны будут пройти выборы нового председателя, который и возглавит правительство. Свое решение Суга объяснил желанием в остаток премьерского срока сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, не отвлекаясь на предвыборную кампанию.

В октябре в Японии также должны пройти выборы в ключевую нижнюю палату парламента страны. По данным местных СМИ, на фоне снижения рейтинга правительства Суги в правящей ЛДП в последнее время нарастало опасение, что она может проиграть предстоящие выборы, если на пост премьера не будет избран кто-то другой.

Суга занял должность главы кабинета в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений в эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.