Число жертв среди силовиков в результате атаки боевиков ИГ на севере Ирака возросло до 12

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Двенадцать сотрудников Федеральной полиции Ирака погибли и еще трое получили ранения в результате атаки, совершенной минувшей ночью боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к северу от Багдада. Такие данные приводит в воскресенье телеканал As Sumariyah со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, незадолго до полуночи экстремисты напали на блокпост силовиков в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук. Стычки с радикалами длились несколько часов, а направленные на подмогу подкрепления долгое время не могли пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему были заминированы террористами.

В числе убитых - офицер полиции. Между тем, по данным Agence France-Presse, в нападении, которое уже стало одним из крупнейших с начала текущего года, погибли 13 полицейских.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности там заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.