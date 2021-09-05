Представитель сопротивления заявил, что бойцы выбили талибов из Панджшера

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сентября. /ТАСС/. Бойцы сопротивления выбили боевиков афганского радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из неподконтрольной им провинции Панджшер, многие талибы попали в плен, в их числе немало пакистанцев. Об этом сообщил в воскресенье представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти на своей странице в Twitter .

"Панджшер полностью очистился от талибской скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления, когда бежали и отступали. Многие из взятых в плен - иностранцы, большинство из них - пакистанцы", - написал он. В субботу Дашти сообщил в Twitter, что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков талибов.

В то же время афганское информационное агентство Bakhtar News Agency сообщило в воскресенье, что боевики "Талибана", напротив, уже контролируют почти всю провинцию Панджшер, за исключением района Руха и административной столицы провинции города Базарак. По данным агентства, талибы теперь ведут наступление на них.

Талибы начали атаку на Панджшер в начале этой недели после того, как переговоры между представителями движения и делегацией национального сопротивления, проходившие в городе Чарикар (административный центр провинции Парван), окончились безрезультатно.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.