Хуситы заявили об атаках на Саудовскую Аравию

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подвергло территорию Саудовской Аравии, в том числе объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, массированным обстрелам баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками. Об этом, как передает телеканал Almasirah, заявил в воскресенье официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, эти удары стали седьмой по счету "операцией сдерживания и баланса", благодаря которой "достигнуты поставленные цели". "Бомбардировки объектов Saudi Aramco в регионах Джидда, Джизан и Наджран были осуществлены пятью баллистическими ракетами типа "Бадр" и двумя беспилотниками "Самад-3", - сказал Сариа. - Удары также были нацелены на ее инфраструктуру в Рас-Таннуре [является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти] в районе Даммама с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов "Самад-3" и баллистической ракеты "Зульфикар".

Представитель ВС мятежников утверждал, что во время операции "в рамках противодействия преступлениям агрессора" в Йемене атакам подверглись и военные базы королевства. "Мы предупреждаем саудовского врага о последствиях его продолжающейся агрессии против нашей страны и нашего стойкого народа", - отметил Сариа.

В субботу вечером и после полуночи воскресенья возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция несколько раз сообщала об уничтожении системами ПВО заминированных беспилотников и двух баллистических ракет. Позднее Минобороны королевства информировало о том, что при перехвате одной из них в пригороде Даммама осколками были ранены двое детей, незначительный ущерб причинен 14 домам.

Война в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Между тем временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны.