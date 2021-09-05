Глава штаба обороны Британии считает возможным создание инклюзивного кабмина в Афганистане

"Существует вероятность достижения политического компромисса. Вопрос формирования инклюзивного правительства остается открытым, но это возможно", - подчеркнул Картер. При этом, по его словам, в самом руководстве "Талибана" есть различные течения, которые занимают прямо противоположные позиции по целому ряду проблем. "Талибы представляют собой очень разрозненную структуру. Среди них есть те, кто представляют катарский политический офис, они ведут переговоры в Дохе, а есть, например, [формирование] "Сеть Хаккани", - указал он.

Британский военачальник также выразил мнение, что современный Афганистан, по сути, "состоит из двух государств - сельской местности и городской среды", которые сильно отличаются друг от друга. Как отметил Картер, в настоящий момент талибы "не обладают достаточной квалификацией" для того, чтобы руководить всей страной. "Одно дело бороться за власть, а другое - управлять страной с населением 38 млн человек. "Талибан" пытается свыкнуться с новой ролью", - отметил начальник штаба обороны Соединенного Королевства.

В то же время он добавил, что талибы на этот раз могут вести себя более сдержанно, чем в 1990-е годы, поскольку они заинтересованы в сохранении доступа к государственным резервам правительства Афганистана, которые хранятся в американских банках. "Нам нужно подождать и посмотреть за тем, как они будут вести себя. Вероятно, им потребуется помощь в вопросах эффективного управления современным государством. В том случае, если они будут вести себя должным образом, возможно, они получат ту или иную помощь", - заключил Картер.