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Смена власти в Афганистане

Талибы заявили о контроле почти над всей провинцией Панджшер

Представитель антиталибского сопротивления Фахим Дашти ранее заявил, что талибы, напротив, выбиты из провинции, многие из них в плену
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 5 сентября. Практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль "Талибана" (запрещен в РФ). Об этом в воскресенье ТАСС заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем", - сказал он.

Вместе с тем, по словам представителя антиталибского сопротивления Фахим Дашти, талибы, напротив, выбиты из провинции Панджшер, многие из них были взяты в плен. В своем Twitter в воскресенье он написал, что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков талибов.

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