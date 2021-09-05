Талибы заявили о контроле почти над всей провинцией Панджшер

ТАСС, 5 сентября. Практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль "Талибана" (запрещен в РФ). Об этом в воскресенье ТАСС заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Почти все части Панджшера находятся под нашим контролем", - сказал он.

Вместе с тем, по словам представителя антиталибского сопротивления Фахим Дашти, талибы, напротив, выбиты из провинции Панджшер, многие из них были взяты в плен. В своем Twitter в воскресенье он написал, что панджшерские ополченцы уничтожили около 600 боевиков талибов.