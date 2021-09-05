Вучич считает, что Запад повесил бы его за беспорядки, разжигаемые президентом Черногории

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что Запад немедленно повесил бы его, если бы он позволил себе разжигать националистические беспорядки, как президент Черногории Мило Джуканович. Об этом сербский лидер заявил в воскресенье в эфире канала "ТВ Прва".

Отвечая на вопрос, что бы случилось, если бы Вучич вел себя как Джуканович в ситуации с протестами в Черногории, сербский лидер сказал: "Я в тот же момент был бы повешен буквально. Не своим народом, а Брюсселем, Вашингтоном или еще кем-то. Но против сербов все разрешено, Сербия для Запада - фактор противодействия".

Вучич заявил, что целью Белграда является установление наилучших отношений с Черногорией, однако предупредил, что не позволит черногорской мафии управлять Сербией. "Я отвечу Джукановичу: "Ни ты, ни кто-либо другой не сможете покорить Сербию. Вы владели этой страной всеми способами: через криминал, через полицейских функционеров и т. д. Вы больше не подчините себе Сербию, хотя привыкли управлять страной, устраивать здесь заказные убийства. Но мы не хотим и управлять Черногорией, мы хотим сотрудничать", - сказал он.

Сербская православная церковь

Западные силы стремятся уничтожить Сербскую православную церковь на территории бывшей Югославии так же, как и Русскую православную церковь (РПЦ) на Украине и в ряде других стран, считает Вучич.

"Часть западных сил в регионе воспринимают Сербскую православную церковь как Русскую православную церковь на территории бывшего СССР. Как необходимо уничтожить РПЦ на территории Украины, некоторых центральноазиатских стран, хотя это у них не вышло, так и Сербскую православную церковь надо уничтожить", - заявил Вучич, комментируя события в Черногории.

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия, которая состоялась в воскресенье в Цетинском монастыре. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город баррикадами из автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории. Ее возглавляет Мило Джуканович, который утратил контроль над правительством на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Утром в воскресенье националисты забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича - советника Джукановича.

В настоящий момент большинство дорог в Цетине разблокированы спецназом полиции. Коммунальщики тушат баррикаду из автомобильных покрышек, подожженную протестующими. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий были доставлены в Цетинский монастырь на вертолете.