Вучич заявил, что Косово попытается вступить в Совет Европы, ЮНЕСКО и Интерпол

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Самопровозглашенное Косово в ближайшее время подаст заявки на вступление в международные организации, в первую очередь в Совет Европы, Интерпол и ЮНЕСКО. Об этом заявил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу Prva.

"У них очень удачная позиция в Совете Европы, и они пойдут на то, чтобы стать членом Совета Европы, получат огромную поддержку европейских стран в этом. После этого они попытаются вступить в Интерпол и ЮНЕСКО. В Интерполе и ЮНЕСКО мы их победим, в Совете Европы - очень тяжело для нас. Но первая же их кандидатура откроет нам возможность показать им, что мы не сидим сложа руки. Через несколько дней они увидят, как новые страны отзовут признание независимости Косова", - заявил Вучич.

4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова, среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания "косовской независимости". В начале августа парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.

Ранее сербские СМИ сообщали, что 10 азиатских и африканских стран рассматривают возможность отозвать признание независимости Косова.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.