Франция с 2018 года выслала более 600 радикалов-иностранцев

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Французские власти удалили с территории страны за период с 2018 года более 600 иностранных граждан, признанных радикалами. Об этом министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа сообщила в воскресенье, выступая в эфире телеканала CNews.

"С 2018 года 636 иностранцев, не имевших права находиться на ее территории и фигурировавших в базе данных радикалов, были удалены из страны", - сказала Шьяппа. При этом она уточнила, что большинство из этих людей были высланы. Министр-делегат также напомнила, что в 1980-е годы, когда Франция особо активно экстрадировала представляющих для нее опасность иностранцев, "показатель составлял 1-1,5 тыс. человек в год".

"В настоящее время мы активно ведем работу по обеспечению высылки нежелательных иностранцев. В этой связи глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МВД Жеральд Дарманен совершили недавно серию рабочих визитов в третьи страны, чтобы решить вопрос об оперативной выдаче консульских разрешений на экстрадицию их граждан" - сообщила Шьяппа.