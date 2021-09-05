СМИ: войска частично блокировали столицу Гвинеи

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Военные в Гвинее блокировали в воскресенье доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineenews .

По его данным, армейские кордоны выставлены в 50 км к северо-востоку от столицы в районе города Коя. Пока не ясно, с какой целью и по чьему указанию частично блокирована столица.

Утром в воскресенье в правительственном квартале Конакри велась интенсивная стрельба. На улицах присутствуют многочисленные военные. Группы военных с оружием в руках находятся перед президентским дворцом, его обороняет президентская гвардия.

Между тем портал отмечает, что не ясно, идет ли речь о спонтанном выступлении недовольных военных или же о попытке захвата ими власти. В свою очередь журнал Jeune Afrique утверждает, что в Гвинее предпринята попытка государственного переворота, за которой стоит командующий группой сил спецназначения полковник Мамади Думбуя.