В Гвинее лидер мятежников полковник Думбуя объявил об аресте президента страны

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя объявил в воскресенье, что президент страны Альфа Конде арестован военными. Об этом сообщил ивуарийский новостной портал Infodrom со ссылкой на выступление полковника, которое распространено в социальных сетях.

"Гвинейцы, социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжелой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи", - заявил Думбуя. Он объявил о приостановке действия в стране конституции, роспуске парламента, закрытии внешних границ, а также призвал военных оставаться в казармах.

Думбуя сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD). По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Ранее новостной портал Guineenews со ссылкой на источники передал, что Альфа Конде арестован. По его данным, в руках поднявшей мятеж группы спецназа находятся и другие высокопоставленные гвинейские лица.