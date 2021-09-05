В США 60% опрошенных недовольны решениями Байдена по Афганистану

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Многие американцы считают, что действия администрации президента США Джо Байдена, касающиеся Афганистана, были неверными. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного совместно газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

Согласно приведенным данным, одобряют действия Байдена, касающиеся Афганистана, 30% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 60% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Рост недовольства решениями главы администрации США привел к снижению его рейтинга. 44% участников исследования заявили, что положительно оценивают то, как действующий американский лидер справляется со своими обязанностями, негативно - 51%. Остальные не ответили.

На вопрос о том, стоило ли США изначально вести боевые действия в Афганистане, 36% ответили утвердительно. 54% придерживаются противоположного мнения, 10% не дали ответа. Как отмечают исследователи, результаты опроса свидетельствуют о том, что респонденты в целом одобряют решение вывести войска США из Афганистана, но считают, что это было сделано не лучшим образом. Большинство респондентов поддерживает решение разрешить въезд в США беженцам из Афганистана после проведения надлежащих проверок.

Опрос был проведен среди 1 006 совершеннолетних американцев по всей стране в период с 29 августа по 1 сентября. Вопросы им задавали по телефону.

Ситуация в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул.

26 августа возле здания аэропорта афганской столицы, через который западные страны эвакуировали своих граждан, прогремели два взрыва, устроенные смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.