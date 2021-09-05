Военный мятеж в Гвинее. Главное

В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован. Главное о ситуации в Гвинее - в материале ТАСС.
- Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри 5 сентября велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.
- Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления.
- Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента.
- Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.
- Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
- Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в "дипмиссии все в порядке". Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность.