Военный мятеж в Гвинее. Главное

В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован. Главное о ситуации в Гвинее - в материале ТАСС.

Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри 5 сентября велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.

из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления.

страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента .

. Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.

и призвал военнослужащих оставаться в казармах. Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развити ю. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

ю. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем. Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в "дипмиссии все в порядке". Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность.