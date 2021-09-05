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Военный мятеж в Гвинее.
Военный мятеж в Гвинее.
Военный мятеж в Гвинее.
Военный мятеж в Гвинее.
Военный мятеж в Гвинее.
Мятеж военных в Гвинее

Военный мятеж в Гвинее. Главное

© EPA/ANDRE KOSTERS, архив

В Гвинее военные 5 сентября устроили мятеж. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде арестован. Главное о ситуации в Гвинее - в материале ТАСС.

  • Agence France-Presse передало, что в правительственном квартале Конакри 5 сентября велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицы вышло множество военных. Они призвали прохожих немедленно вернуться в свои дома и не покидать их.
  • Военные блокировали доступ в столицу страны Конакри по автомобильным дорогам с северо-восточного направления.
  • Позднее они объявили о приостановке действия в стране конституции и роспуске парламента.
  • Думбуя распорядился закрыть внешние границы Гвинеи и призвал военнослужащих оставаться в казармах.
  • Лидер мятежников сообщил, что занял пост лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По его словам, целью комитета является объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
  • Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что в "дипмиссии все в порядке". Однако находящихся в стране россиян призвали проявлять осторожность.
Теги
Конде, АльфаГвинеяМятеж военных в Гвинее
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